أخبار مصرية

”العليا لانتخابات المنظمات النقابية”: اليوم .. فتح باب الترشح للاتحادات العمالية

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 02:39 مساءً - أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية ، أن اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 يتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية ، وغدا الأربعاء إعلان الكشوف الأولية لأسماء المرشحين ، وبعد غد الخميس الطعون علي أسماء المرشحين.

وقالت اللجنة : إن الجمعة الموافق 24 يونيو سيتم البت في الطعون ، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الاثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا