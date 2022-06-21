”العليا لانتخابات المنظمات النقابية”: اليوم .. فتح باب الترشح للاتحادات العمالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 02:39 مساءً - أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية ، أن اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 يتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية ، وغدا الأربعاء إعلان الكشوف الأولية لأسماء المرشحين ، وبعد غد الخميس الطعون علي أسماء المرشحين.

وقالت اللجنة : إن الجمعة الموافق 24 يونيو سيتم البت في الطعون ، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الاثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.