الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك

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فى إطار حرص القوات المسلحة على المساهمة فى الخدمة المجتمعية وتقديم جميع سبل الدعم للمواطنين فى شتى المجالات.
وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً اعتزاز الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق المواطنين بما يمكن الدولة المصرية من تنمية الاقتصاد القومى على مختلف الأصعدة.
وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن شكره وتقديره للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من جهود مضنية لدعم أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة، مشيراً إلى الدور الحيوى للكلية الفنية العسكرية فى دعم وتشجيع البحث العلمى والتكنولوجى بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.
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