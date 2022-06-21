مدبولى يتابع تنفيذ التوجيهات الرئيسية بإقامة أسواق مطورة للجملة

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تشريفه لافتتاح مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعى"، بشأن حصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المدن الكبرى بجميع المحافظات، من أجل الاستفادة منها فى إقامة أسواق مطورة للجملة لتوفير مختلف أنواع الخضراوات والفاكهة للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس فى هذا الشأن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "يأتى انعقاد هذا الاجتماع بهدف متابعة أعمال الحصر المطلوبة لكل الأراضى غير المستغلة، وكذلك الاتفاق على نموذج نمطى لهذه الأسواق تعده الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه جار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بهدف توفير الأراضى اللازمة لإقامة الأسواق المطلوبة فى ضوء التكليف الرئاسى، خصوصا فى المساحات الفضاء على الترع المغطاة، مشيرا إلى أنه ستتم إقامة منشآت خفيفة عليها.

من ناحيته، أشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه منذ صدور توجيهات القيادة السياسية، تم التواصل مع مسؤولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء فى تنفيذها على الفور، مؤكدا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية جاهز لمعاينة الأراضى التى سيتم إتاحتها بمجرد توفيرها.

من جهته، قدم محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عرضا تقديميا حول توفير الأراضى المطلوبة لإقامة الأسواق والمعارض، مشيرا فى هذا الإطار إلى أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية فى مختلف أنحاء الجمهورية من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، تم تكليف المحافظات بحصر جميع الأسواق الرسمية والعشوائية، وجار حاليا عمليات تطويرها، كما أنه جار تنفيذ أسواق جديدة من خلال برنامج حياة كريمة بقرى المرحلة الأولى.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك تكليفات للمحافظات بأن تتم عمليات تطوير الأسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها، مع مراعاة الحماية المدنية، بجانب ضرورة الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها، وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى حصر جميع الأراضى الفضاء لاستغلالها فى إنشاء أسواق رسمية مطورة، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها، مستعرضا فى ضوء ذلك بيانا بحصر الأسواق الرسمية والعشوائية.

وخلال الاجتماع، أوضح اللواء أشرف العربى، رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، أنه تم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل التنسيق معها لتنفيذ التكليف الرئاسى المتعلق بإقامة أسواق مطورة، وتجهيز نموذج نمطى لهذه الأسواق، كما تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوافق على محتويات الأسواق الجديدة، حيث من المقرر أن تحتوى على اللحوم والأسماك، والدواجن، والخضراوات والفواكه.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: لقد سبق لنا التكليف بحصر أراضى الإصلاح الزراعى غير المستغلة الواقعة داخل المدن والأحياء والقرى، وبالفعل أصبح لدينا حصر دقيق بكل الأراضى، موضحا فى سياق حديثه أن نسبة كبيرة من هذه الأراضى تصلح لغرض إنشاء أسواق حديثة طبقا للتكليف الرئاسى.

وفى هذا الإطار، استعرض وزير الزراعة الأراضى المتاحة فى الوقت الحالى بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن لديه خرائط بمواقع هذه الأراضى ومساحاتها.

وخلال الاجتماع، أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن استعداد جمعية الهلال الأحمر المصرى لتقديم مختلف الخدمات بما تشمله من تعقيم وتطهير وغيرها من الخدمات الأخرى اللازمة لهذه الأسواق بعد إنشائها، وبدء تشغيلها، وذلك بصفة دورية، بما يسهم فى الحفاظ على صحة مرتاديها والعاملين بها.

كما كشفت الوزيرة عن أن هناك احتياجات أخرى للمواطنين نعمل على توفيرها من خلال المعارض التى يتم إقامتها بالتعاون مع منظمات وجمعيات المجتمع المدنى، على غرار ما يتم إقامته من معارض للأثاث، والملابس الجاهزة، مؤكدة استعداد الوزارة للمساهمة فى تنفيذ ذلك، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن معظم من يعملون بهذه المشروعات من العمالة غير المنتظمة، ولذلك فمن المهم أن يتم تسجيل هذه العمالة، حتى تستفيد من خدمات التأمين، ويتم استيعابها ضمن الاقتصاد الرسمى المنظم.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء كلف بتشكيل لجنة على الفور تضم فى عضويتها ممثلين من: وزارة التنمية المحلية، والجهات صاحبة الولاية على الأراضى، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بحيث تتولى هذه اللجنة معاينة الأراضى المتاحة، والتأكد من مدى صلاحيتها لتنفيذ توجيهات الرئيس، إلى جانب تحديد المعايير اللازم توافرها فى تلك الأراضى، ومن أهمها أن تتلاءم مع الكثافة السكانية، وتكون مجاورة للمحاور المرورية، الأمر الذى يسهم فى سهولة ويسر الحركة القادمة إليها، إلى جانب توافر ساحات انتظار بها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الدكتور مصطفى مدبولى كلف كذلك بالعمل على سرعة تنفيذ التكليف الصادر من رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، ومتابعة جميع الخطوات التنفيذية بصفة مستمرة، وكذلك قيام وزارة التنمية المحلية بإعداد قائمة موحدة تضم مختلف مساحات الأراضى التى سيتم إتاحتها من جانب الوزارات والجهات، إلى جانب إعداد نماذج نمطية تناسب مختلف أنواع المساحات التى يتم إتاحتها.