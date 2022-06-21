محافظة الجيزة تفتتح أعمال تطوير 77 شارع ببولاق الدكرور

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المشروع يأتى فى إطار التعاون المشترك بين المحافظة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ وانطلاقا من تنفيذ رؤية الدولة "مصر 2030" لتحسين وتطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات، مشيراً أن محافظة الجيزة تستهدف تنفيذ عددا من المشروعات بالتعاون مع شركاء العمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى؛ لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمساهمة فى تطوير المناطق غير المخططة.

وأكد المحافظ، على ضرورة تنسيق الجهود خلال المرحلة المقبلة لدفع سبل التعاون وتشمل مناطق وقطاعات أخرى فى ضوء سعى محافظة الجيزة نحو الانتهاء من تطوير المناطق غير المخططة لتغير وجه الحياة لمواطنيها، مشيداً بالتعاون المثمر مع الوكالة الألمانية بما يحقق النفع للمواطنين.

ومن جانبها أشارت هند عبدالحليم نائب المحافظ فى كلمتها خلال الافتتاح أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع تطوير 77 شارع بحى بولاق الدكرور بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لاهالى تلك المناطق مع مراعاة معايير السلامة والأمان للمواطنين وإنشاء أرصفة للمشاة وتنظيم حركة المركبات وتحديث تقنيات إدارة صرف مياه الأمطار.

وأكدت هند عبد الحليم، أنه ووفقا لتكليفات المحافظ سوف يتم العمل على إدراج عددا من المناطق غير المخططة فى خطط العمل المقبلة مع استمرار متابعة المشروعات الجارية الخاصة بتطوير المناطق غير المخططة لسرعة الانتهاء منها.