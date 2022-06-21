فى يومها الثانى.. انتظام امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وأدى الطلاب امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء لمدة ساعة ونصف لكل مادة، والتى تعد من المواد غير المضافة إلى المجموع.

ففى الوادى الجديد، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور جمال حسن، انتظام 1789 طالبا بالمحافظة على مستوى 10 لجان بواقع 4 لجان بإدارة الخارجة التعليمية، 3 لجان بإدارة الداخلة التعليمية، لجنة واحدة بإدارة الفرافرة التعليمية، لجنة واحدة بإدارة بلاط التعليمية، لجنة واحدة بإدارة باريس التعليمية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية تتابع الامتحانات لحل أية مشكلات طارئة على مستوى اللجان بالإدارات التعليمية الخمس بمراكز المحافظة الإدارية، مضيفا أنه تم تأمين اللجان ووضع حواجز أمنية بمحيطها وتوفير شرطة نسائية بمحيط لجان البنات الثانوية.

وفى شمال سيناء، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان، إن إجمالى عدد الطلاب يبلغ 3 آلاف و179 طالبا وطالبة موزعين على 16 لجنة على مستوى المحافظة.

وأشار إلى تجهيز 17 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين منتشرة على مستوى المحافظة، مؤكدا تعقيم اللجان وتطهيرها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية، موضحا أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة.

وأكد تواصل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل أثناء حدوث أى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية، مضيفا أن اللجان مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تحسبا لرصد أية ‏محاولات للغش.