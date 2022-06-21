محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى

جدة - نرمين السيد - وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن طلبة وطالبات النقل الثانوى الفنى سيؤدون الامتحانات فى الفترة من السبت 16 يوليو حتى الثلاثاء 26 يوليو 2022.
كما ستبدأ امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائى وما يعادله فى الفترة من الأربعاء 27 يوليو حتى الإثنين 1 أغسطس، وامتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله والنقل الإعدادى المهنى فى الفترة من الأربعاء 27 يوليو حتى الثلاثاء 2 أغسطس، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين، والإعدادية المهنية من الأربعاء 3 أغسطس حتى الأربعاء 10 أغسطس.
وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن الامتحانات ستستمر حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.
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