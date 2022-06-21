مشروع «مستقبل مصر».. شاهد على الإنجاز (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن مشروع مستقبل مصر.. ويقع المشروع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، والمساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالى مساحة الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان.

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