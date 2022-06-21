لفتة إنسانية.. ضباط مديرية أمن الأقصر يزورون مستشفى شفاء الأورمان

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية أمن الأقصر، زيارة إلى مستشفى شفاء الأورمان؛ لقضاء يوم ترفيهى مع الأطفال المرضى، حيث تم إنشاء مدرسة مرورية للأطفال وعدد من ألعاب السيارات والدراجات النارية بحضور ضباط المديرية.





وخلال الزيارة تم تقديم شرح مُبسط لبعض قواعد وإرشادات المرور وتعليم آداب وأخلاقيات القيادة وعبور المشاة، وذلك لرفع الروح المعنوية وإدخال البهجة فى نفوس الأطفال المرضى للمساهمة فى تقديم، الدعم النفسى لهم خلال فترة العلاج. وقد لاقى ذلك استحسان الأطفال والعاملين بالمستشفى وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

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