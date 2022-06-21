عاجل.. درجة تنسيق القبول للصف الأول الثانوى فى القليوبية

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ - فى بيان اليوم الثلاثاء - حرصه على الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة كون التعليم هو أهم ركائز التقدم، مقدما التهنئة للطلاب وأسرهم، ومتمنيا دوام التوفيق والنجاح لأبنائه، مطالبا إياهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور ياسر محمود أن موعد التقديم يبدأ فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة يوليو 2022، ويستمر لمدة شهر بمختلف المدارس الثانوية، للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس، مشيرا إلى أنه يجرى الإعداد لتنسيق المدارس الفنية بمختلف أنواعها خلال الأيام المقبلة.
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