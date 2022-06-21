انت الان تتابع خبر بدء صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة .. اليوم ولمدة 5 أيام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة المالية، انه بدء من اليوم الثلاثاء 21 يونيو، تم بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وستواصل الصرف يوم غدا الأربعاء الموافق 22 يونيو، للعاملين في 33 وزارة وجهة حكومية.

صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة:

حيث انه سيتم صرف الرواتب للعاملين في 33 ووزارة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة اليوم الثلاثاء، ثم تستكمل غدا الأربعاء صرف المرتبات للعاملين والموظفين في 33 وزارة وهيئة، ومن ثم يوم الخميس 23 يونيو ويومي الأحد والاثنين 26 يونيو و27 يونيو صرف باقي مرتبات العاملين بالدولة.

كما أصدرت أمس وزارة المالية بيان، تكشف من خلاله عن مواعيد صرف مرتبات الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجديد 2022-2023، لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022 على التوالي، وسيتم صرف الرواتب على 5 أيام خلال الأشهر الثلاثة.

وأهابت الوزارة جميع الجهات الإدارية، بضرورة إخطار العاملين بموعد بداية الصرف؛ لتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، والحد من تفشي ومواجهة الفيروس الوبائي.