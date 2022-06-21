انت الان تتابع خبر مزاد علني لبيع سيارات بـجمارك نويبع .. بهذا التوقيت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عقد جلسة مزاد علني لبيع سيارات تابعة لجمارك نوبيع، وذلك صباح يوم غدا الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022، في مقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات بـجمارك نويبع غدا:

كما انه وفقا لما أعلنته الهيئة، سيعقد مزاد علني لبيع سيارات ملاكي ونقل وجرارات زراعية وأوتوبيسات من طرازات وماركات وموديلات مختلفة، وأكدت بأن السيارات جاهزة للترخيص من عدة ماركات تبدأ من موديل عام 1989 حتى موديل عام 2010.

وكشفت الهيئة من خلال موقعها الرسمي، انه يجب شراء كراسة الشروط بقيمة 400 جنيه، كشرط أساسي لدخول جلسة المزاد العلني، مع دفع تأمين مؤقت قدره 10 آلاف جنيه كشرط أساسي، وذلك لدخول جلسة مزاد غدا الأربعاء.

حيث إن جلسة المزاد تضم لوط واحد، يتضمن سيارة بي أم دبليو طراز 728 موديل 2001، وسيارة كاديلاك موديل 2005 طراز سي أس سي سلندر بنزين 2005، وسيارة مرسيدس 500 ال أم 4 باب و8 سلندر أتوماتيك وعدد من السيارات للبيع خردة.