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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:59 مساءً - محمد السيد - /705952/بحضور-وزير-الزراعةالتنسيقية-تعقد-صالونا-حول-فرص-وتحديات-الأمن-الغذائي-المصري

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، الساعة ٨ مساءا، صالونا ثقافيا حواريا يحمل عنوان «فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري»، بحضور وزير الزراعة السيد القصير.

دوت الخليج

بحضور وزير الزراعة..التنسيقية تعقد صالونا حول "فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري

يدير الحوار الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو التنسيقية، ويشارك في الصالون كل من النائب اكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي ، اعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تجدر الاشارة إلى ان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شارك في صالون ثقافي عن التغيرات المناخية وعلاقتها بالوعي، بالتعاون مع صالون 30 يونيو، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث تطرق الحديث في الصالون إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وكيفية رفع الوعي بها.

من جانبه أشار وزير الشباب والرياضة، إلى اهتمام الوزارة بملف البيئة، وأن الدولة المصرية مقبلة على حدث دولى تاريخى وهو تنظيم قمة المناخ cop 27. ووجهت وزيرة البيئة الشكر الي كل الوزارات المعنية التي شاركت في إعداد الاستراتيجية.

و أقيمت الفعالية فى متحف القوات الجوية، وبدأت بعرض فيلم تسجيلي قصير عن القوات الجوية وبعض الفقرات الفنية. كما ضم وفد التنسيقية: النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب، والنائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ، وشارك من أعضاء التنسيقية: ريهام الشبراوى، أحمد فتحى، أحمد يحيى وجميلة زكي.