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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:59 مساءً - محمد السيد - /705951/حاكم-لوغانسك-روسيا-سببت-دمار-كارثيا-فى-دونباس-بشرق-أوكرانيا

دوت الخليج

دمار كارثى فى ليسيتشانسك

وذكر غايدي عبر تلغرام :" معارك دائرة فى المنطقة الصناعية فى سيفيرودونيتسك ودمار كارثى فى ليسيتشانسك". لافتا إلى ان :" الساعات 24 الماضية كانت عصيبة بالنسبة للقوات الأوكرانية".

ويشار إلى أن صراع شرس يدور بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية فى منطقة سيفيرودونيتسك وتهدف القوات الروسية منذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا الإستيلاء على كامل منطقة دونباس والتي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومين من روسيا على أجزاء منها منذ عام 2014 ويتألف هذه الأقليم من منطقة دونيتسك ولوجانسك.

اتهامات روسية أوكرانية متبادلة

ويذكر أن النظام الأوكراني اتهم القوات الروسية بتكثيف عمليات القصف فى شرق البلاد فى مقابل ذلك أعلنت روسيا بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف منصات نفطية فى البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم والتي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

ومن الجدير بالذكر قد صرح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي فى وقت سابق بأن من المتوقع أن تكثف روسيا هجماتها على أوكرانيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي وذلك فى الوقت الذي زادت فيه حدة التوتر بين روسيا وليتوانيا حيث قامت بإتخاذ قرارأمس بقرض قيود على عبور قطارات الشحن المحملة بضائع روسية إلى جيب كالينينغراد الروسي.

وردا على القرار ليتوانيا هددت روسيا بأنها تحتفظ بحق الرد وجاء فى بيان الخارجية الروسية بأنه:" فى حالة لم يتم استئناف حركة عبور بالكامل فإن روسيا تحتفظ بحقها فى التحرك للدفاع عن مصالحها الوطنية".