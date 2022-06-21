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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:59 مساءً - محمد السيد - /705954/رئيس-المجلس-الأعلى-للإعلام-العلاقات-المتميزة-بين-الرياض-والقاهرة-تنعكس-على-قوة-العلاقات-العربية-كافة

أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية كرم جبر، أن قوة العلاقات بين الرياض والقاهرة تنعكس على قوة العلاقات العربية كافة، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتقويتها.

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ونوّه جبر في تصريح له على هامش الزيارة التي يقوم بها صاحب الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى جمهورية مصر العربية بالتعاون والتنسيق بين المملكة ومصر في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، مشيرًا في هذا الصدد إلى رؤيتهما الموحدة حول القمة المشتركة المرتقبة، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- منتصف الشهر القادم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وبتعاون البلدين في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، كما يأتي التعاون الاقتصادي بين البلدين من أبرز مجالات التعاون خصوصًا في ظل الأزمة العالمية الحالية.

وفي الشأن الإعلامي، أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري أن المنتدى الإعلامي السعودي المصري الذي عقد على هامش زيارة سمو ولي العهد يعدّ أكبر منتدى يعقد في تاريخ العلاقات الإعلامية بين البلدين الشقيقين، موضحًا أن المنتدى طُرحت فيه مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الإعلام السعودي والمصري.

وأوضح أن القيادات الإعلامية من الجانبين تشاركوا الطموحات والرؤى ليكون الإعلام ناجعًا للتعامل مع الأزمات التي تواجه المملكة ومصر والتصدّي لها، بالإضافة إلى تبادل البرامج الحوارية بين وسائل الإعلام المختلفة في البلدين والتعاون في إبراز المشروعات السياحية والنهضة الاقتصادية الضخمة فيهما، سعيًا من الإعلام المشترك للإسهام في التنمية القائمة في البلدين.

وفد إعلامي يزور وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارة سمو ولي العهد لمصر

وكان وفد إعلامي يضم كلا من رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي ومدير عام قنوات روتانا عبد الله الشبانة وعضو مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية عضوان الأحمري، قد زار مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط بالقاهرة اليوم، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية.

وبحث الوفد مع رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسن عدداً من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، كما جرى عقد جلسة حوارية حول "العلاقات المصرية السعودية ودور إعلام البلدين في توطيد العلاقات وترسيخها.