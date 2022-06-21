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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:59 مساءً - محمد السيد - /705948/بدء-التظلمات-على-نتيجة-الشهادتين-الابتدائية-والإعدادية-بالأزهر

بدأت المناطق الأزهرية، صباح اليوم، استقبال طلاب وطالبات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، الراغبين في الطعن على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، التي اعتمدت الأربعاء الماضي.

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وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، 15 يوما لتلقي الطعون على نيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، مقابل 20 جنيها للمادة الواحدة، يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية.

واعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، الأربعاء الماضي، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2021/2022‏‎.‎

وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبًا بنسبة نجاح عامة 78.96%، وأما نتيجة الشهادة ‏الإعدادية فبلغت نسبة النجاح فى الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبًا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎

وقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، مطالبا الطلاب ببذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم، لبناء مستقبل مشرق لمصر، كما طالب الطلاب الذين لم يوفقوا ويجتازوا امتحانات الدور الأول بضرورة المذاكرة والشد على أيديهم حتى يتمكنوا من ملاحقة زملائهم وعدم التخلف عنهم، موجهًا بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب، وللحصول على النتيجة يمكنكم الحصول عليها من خلال هذا الرابط .

على جانب آخر، تفقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الاثنين، لجان امتحانات ثانوية البعوث، للاطمئنان على سلامة سيرها، والوقوف عن قرب على متطلبات الطلاب الوافدين والاستماع لمشاكلهم والعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم.

وخلال جولته والتي رافقه فيها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وعدد من قيادات الأزهر الشريف، اطمأن فضيلة الإمام الأكبر على سلامة سير الامتحانات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتوفير الكمامات والمطهرات للطلاب للحفاظ على سلامتهم، كما استمع فضيلته عن قرب للطلاب وطلباتهم ووعدهم بالعمل سريعا على تلبيتها ووضع الحلول العاجلة لها.

بدء التظلمات على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام حوالي (605) لجنة على مستوى الجمهورية، يؤدي الامتحانات فيها ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91393) طالبا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبًا في شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبًا في معاهد البعوث الإسلامية.