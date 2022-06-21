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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:59 مساءً - محمد السيد - /705946/البرلمان-يقر-نهائيا-قانوني-الأكاديمية-العسكرية-والكلية-التكنولوجية-والنواب القوات-المسلحة-سباقة-في-الميادين-التعليمية-و-التكنولوجية-وكل-ما-تقدمه-يحظى-بتأييد-الجميع

لمواكبة التطورات العالمية..

وافق مجلس النواب برئاسة المستشاار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، حيث أكد عدد من النواب أن مشروع القانون يهدف إلي إعداد خريجين مؤهلين تعليمياً وتدريبياً وفنياً بجودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وذلك لمواكبة التطورات السريعة في جميع الميادين العلمية .

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وفي هذا الإطار، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن قواتنا المسلحة هي قوات نفتخر بها جميعًا، وأنا دائما ما أقول في كافة المؤتمرات والمحافل الدولية أننا نفتخر بقواتنا المسلحة والتي تمثل الدرع والسيف كما أنها من أبناء الشعب المصري.

كلمة جبالي جاءت في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب وقابل الكلمة النواب بتصفيق شديد خلال مناقشة الجلسة العامة للمجلس لمشروع قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.

ممثل الأغلبية بمناقشات الكلية العسكرية التكنولوجية:« كل ماتقدمه القوات المسلحة يحظى بتأييد القاعة ونوابها»

قال ممثل الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، إن دعم قواتنا المسلحة شرف لنا كنواب، وأن كل ماتقدمه القوات المسلحة يحظى بتأييد القاعة ونوابها، وأن مشروع القانون المقدمة منها اليوم، بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية يستحق التحية والتقدير.

ورد ذلك خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار دكتور حنفي جبالي، في حضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، واستطرد النائب أشرف رشاد بقوله: القوات المسلحة حريصة على إعداد الكوادر المتخصصة بخبرات تواكب العصر، وهنا يجب الإشادة بلجنة الدفاع والأمن القومي ونوافق على القانون.

بعدها قال النائب إيهاب الطماوي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن القوات المسلحة تواكب التطورات العالمية في التطور التكنولوجي وأنه يوافق على القانون، الأمر ذاته أكد عليه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد سليمان واهدان، حيث قال بإسم حزب الوفد نوافق على مشروع القانون ونثمن جهود القوات المسلحة.

وكيل دفاع النواب بمناقشات الكلية العسكرية التكنولوجية:«قواتنا المسلحة أحدثت نوع من السلام والتوازن الإقليمي»

قدم النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية للجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء أحمد العوضي على إعدادها التقرير الخاص عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، قائلا: المتغيرات التي فرضت نفسها علي العالم أثبت أن الدول التي تمتلك جيوشا قويا لا أحد يستطيع الاقتراب منها، ولها كلمة مسموعة في المحافل الدولية.

وأضاف المصري: تستحضرني كلمة لمسئول ألماني بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بقوله: سنزود أوكرانيا بالأسلحة ما لم يكون هناك جندي يستطيع استخدامها أو يعرف كيفية الاستخدام، مشيدا بدور القوات المسلحة في الأخذ بأساليب التكنولوجية وتطوير المعاهد العسكرية وإنشاء كليات جديدة ومناهج.

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: الجيش القوي يزيد من قيمة الدولة وسط العالم، مضيفا: الأن لدينا جيش قوي أحدث نوع من السلام والتوازن الإقليمي، ولولا وجود جيش قوي كان سيحدث متغير في المنطقة الإقليمية.

وأشاد المصري، بمبادرة القوات المسلحة في الأخذ بأحدث أساليب العلم والتكنولوجية لمواكبة العالم في هذا الشأن، لأن القوة تنشأ الحق وتعليه، معلنا موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.

القوات المسلحة سباقة في ميادين التعلم

و قدم النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التحية، للجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء أحمد العوضي علي إعدادها التقرير الخاص عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، قائلا: القوات المسلحة دائما سباقة في تواجدها في الميادين سواء التعليمية أو التكنولوجية، فضلا عن استخدامها وسائل التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطور العالمي.

و وجه وهدان، التحية للقوات المسلحة علي اهتمامها بالتعليم والتعلم والتسليح ببناء عقول أبنائنا من الضباط والجنود بالتعليم، معلنا موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون.

النائب محمد الفيومي: إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية يتماشى مع خطة مصر 2030

و قال النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، أن الجيش المصري علي مر العصور جيشا قويا، لافتا أن القائد الأعلي للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل الجيش يعتمد علي الأسلحة الحديثة والمتطورة تكنولوجيا.

وأضاف الفيومي: قوة الجيش المصري تعد قوة للدولة وللشعب، فهو حامي هذه البلاد، لافتا أن الجيش المصري له احترامه علي مستوي العالم.

وتابع عضو مجلس النواب: أصبح من الضروري الآن تطوير خريج الكليات العسكرية حتي تواكب قدراته العلمية مع الأسلحة المتطورة، فقوة الجيش حاليا لا تقتصر على القوة البدنية فحسب ولكن قوة عقلية وتكنولوجية واستخدام أمثل للأسلحة المتطورة، مؤكدا أن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية يدخل ضمن الخطة التي وضعها الرئيس السيسي في مكانته التي يستحقها بين العالم.

وأعلن الفيومي، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، مقدما التحية للجيش المصري، قائلا: شرف كبير لنا أن نساهم في إنشاء هذه الكلية.