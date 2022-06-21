التعليم العالى تغلق 3 كيانات وهمية فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أنه تم مُداهمة عدد من الكيانات الوهمية بمحافظة الفيوم، شملت:

المُنشأة المُسماة "مركز الشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمى"، الكائن مقرها فى (شارع سعد زغلول – بجوار الكوبرى العلوى – محافظة الفيوم)، وتدّعى تدريب الطلاب، ومنحهم شهادات مُعتمدة فى تخصصات (المعلوماتية فى تخصص الحاسب الآلى - المعلوماتية فى قسم المساحة والخرائط ــ إدارة العلوم التطبيقية فى الخدمات الصحية).

المُنشأة المُسماة "أكاديمية المستقبل للدراسات المتنوعة والبحث العلمى" الكائن مقرها فى (ميدان المسلة - عمارة 7 - شارع 15 - محافظة الفيوم)، وتزعم منح شهادات مُعتمدة بالتعاون مع جهات حكومية، فى تخصصات (نُظم المعلومات – رياض الأطفال– المساحة والخرائط – التمريض).

المُنشأة المُسماة "أكاديمية زويل"، الكائن مقرها فى ( لطف الله ــ محافظة الفيوم)، وتدّعى قبول الطلاب بمجموع 50%، وذلك فى الأقسام (الخدمات الطبية "تمريض" - التحاليل الطبية – حاسبات ومعلومات – إدارة الأعمال – الصحافة والإعلام – مساعد صيدلى – الأشعة – رياض الأطفال – المساحة والخرائط – معادلة كلية التجارة والهندسة).

وأصدر الوزير قرارًا بغلق هذه الكيانات الوهمية، كما قام بمُخاطبة محافظ الفيوم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، فضلاً عن مخاطبته وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإنهاء التصريحات الممنوحة لتلك المنشآت.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتى تدعى كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتى ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانونى.

وأضاف المُتحدث الرسمى أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية فى رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح فى توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمى، أن التنسيق الجيد بين وزارتى التعليم العالى والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ والذى مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس) ويتم تحديثها بشكل مُستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.