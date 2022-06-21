صرف 5.7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية قامت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحيا، بصرف 33 منحة مولود جديد، و14 منحة زواج، و14 منحة وفاة أحد الأقارب، وعمل 7 عمليات جراحية كبرى وصغرى لـ 7 عمال.





فضلاً عن صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 5601 عاملاً مسجلاً، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 5 ملايين و782 ألف جنيه.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بتعيين 3962 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 13 "قادرون باختلاف" من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 1632 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 2325 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار أحمد عبد الهادى وكيل المديرية فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضى، إلى أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 264 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وأسفر عن تحرير 233 محضر سلامة و77 حالة غلق إدارى، والمشاركة فى 73 قياس ميدانى ومراجعتها لـ 31 منشأة وعقد ندوة توعية.

وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 765 منشأة، وأسفر عن تحرير 151 محضرا، فضلاً عن التفتيش على 302 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشأتين مخالفتين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف عبد الهادى أنه فى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 88 عقد عمل بالخارج ومراجعة 169 تفويض ووكالة لشركات بها 232 فرصة عمل.

وأشار وكيل المديرية، إلى أنه تم استلام 4 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة وتجديد 5 تراخيص واستخراج ترخيص الأجنبى لأول مرة، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.