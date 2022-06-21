سجل الآن.. التضامن: آخر موعد للتقديم لبرنامج المنح الجامعية 24 يونيو

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن برنامج المنح الجامعية مقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع نيوتن للخدمات التعليمية.

ويقدم البرنامج منحا دراسية لـ 140 طالب وطالبة من جميع محافظات مصر فى العام الدراسى الجامعى 2023/2022 وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس فى عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة.

وللمزيد من المعلومات عن برنامج المنح الجامعية بما فى ذلك تفاصيل المزايا ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم برجاء زيارة الموقع التالى من هنا وللأسئلة الشائعة، يرجى زيارة الرابط التالى من هنا رابط التسجيل من هنا