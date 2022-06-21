وزير الخارجية: الرئيس السيسى أكد أن أبناء القارة يملكون مصيرهم وريادتهم

جدة - نرمين السيد - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على توجيه كلمة مسجلة إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية يجسد ملكية أبناء القارة لمصيرهم وريادتهم فى طرح حلول شاملة وفعالة للتصدى للتحديات التى تواجه القارة بالتعاون مع مختلف الشركاء.





وأضاف شكرى أن النسخة الحالية من المنتدى توفر مجالاً لإجراء حوار معمق حول التحديات المتشابكة التى تهدد أمن واستقرار إفريقيا، مع التركيز على إيجاد حلول مبتكرة تحقق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقى 2063 وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

واستعرض الوزير فى كلمته رؤية مصر لمواجهة التحديات التى تواجهها القارة الإفريقية فى ظل تطورات استثنائية غير مسبوقة يشهدها العالم على مختلف الأصعدة خلفت الكثير من التداعيات السلبية، وعلى رأسها أزمة الغذاء العالمية وجائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى الحاجة للعمل من أجل تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، وضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم الدول الإفريقية عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وتخفيف ما تواجهه من أضرار، بجانب أهمية تبنى نهجاً شاملاً لمكافحة الإرهاب والعمل على بناء مؤسسات وطنية إفريقية قوية قادرة على مواجهة المخاطر الإرهابية المتتالية.

كما أكد وزير الخارجية على حرص مصر، فى ضوء استضافتها ورئاستها المقبلة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، على التنسيق مع الدول الإفريقية الشقيقة من أجل خروج المؤتمر بنتائج محددة تعزز عمل المناخ الدولى، خصوصًا فيما يتعلق بخفض الانبعاثات ودعم قدرات الدول النامية والإفريقية على التكيُف مع تغير المناخ وتوفير تمويل المناخ بجانب تنفيذ تعهدات المناخ.

وأشار فى هذا الصدد إلى تركيز النسخة الحالية لمنتدى أسوان على القضايا المرتبطة بتغير المناخ فى ضوء تأثيراته المتزايدة على التنمية والسلم والاستقرار فى إفريقيا، ومن بينها الترابط بين التكيُف مع تغير المناخ وبناء السلام وتداخل تغير المناخ مع الأمن الغذائى والمائى والعلاقة بين النزوح وتغير المناخ فى إفريقيا.

كما وجه وزير الخارجية الشكر لكافة الشركاء، من دول ومنظمات إقليمية ودولية وقطاع خاص ومراكز بحثية، الذين حرصوا على دعم المنتدى بمختلف الأشكال، موضحا أن ذلك يقدم مثالاً عملياً على التعاون البنّاء الذى يهدف إلى تمكين دول القارة من تحقيق آمال وطموحات شعوبها فى إطار التضامن والتكاتف الدولى.