انت الان تتابع تفاصيل خبر "مضى لـ نادي كبير".. شوبير يكشف مصير طارق حامد مع الزمالك حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:54 مساءً - محمد السيد - /705933/مضى-لـ-نادي-كبير-شوبير-يكشف-مصير-طارق-حامد-مع-الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير اللاعب طارق حامد مع فريق الزملك خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب وصول اللاعب من رحلته العالجية في إسبانيا أمس الاثنين، بعد غياب دام لمدة شهر أو أكثر عن الفريق.

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وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: “طارق حامد مش هايكون مع الزمالك الموسم الجاي، هو مضى لنادي كبير مش في مصر ولكن أعتقد في السعودية”.

وأضاف: “ طارق بيحب الزمالك، معلومة مؤكدة بنسبة تتجاوز100 %، فا طارق حامد رفض عرض خرافي بـ 20 مليون جنيه، للتوقيع لبيراميدز على عقود الانتقال لمدة 3 سنوات، والكلام ده حصل من سنتين”.

وعن توتر العلاقة بين بن شرقي ومدرب الفريق فيرير، أكد شوبير، على أن علاقة الثنائي ليست على ما يُرام، وهذا ما ظهر خلال تغييره في مباراة القمة.

وكان قد وصل طارق حامد، مساء أمس إلى القاهرة بعد أن استمرت رحلته في إسبانيا لمدة تجاوزت الشهر تقريبا، ومن مطار القاهرة إلى نادي الزمالك لاستكمال برنامجه التأهيلي في قاعة الجومانيزم، وحتى يستطيع أن يتواجد بشكل طبيعي مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نادي البنك الأهلي، في إطار الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف ستاد القاهرة هذا اللقاء.

تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء غد الأربعاء، ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز في هذا اللقاء حتى تستمر صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يأمل فريق البنك الأهلي في مواصلة تحقيق نتائجه الطيبة تحت قيادة خالد جلال المدير الفني للفريق .

ويختتم الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة، وبعدها سيدخل الفريق في معسكر مغلق، حيث كان قد بدأ تدريباته مساء أمس الاثنين عقب خوضه لقاء القمة يوم الأحد، والتي كانت قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 2/2.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة جمعهما من الفوز في 14 مباراة، توعادل في 5 مواجهات، وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، وإنبي).

ترتيب فريق البنك في الدوري

أما عن فريق البنك الأهلي، فالفريق يحتل المركز السابع برصيد 30 نقطة، جمعهما من الفوزفي 7 مباريات، وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 لقاءات، ويقدم عروض مميزة تحت قيادة مديرهم الفني خالد جلال.