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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:54 مساءً - محمد السيد - /705932/باقات-orange-أورنج-للنت-المنزلى-بالأسعار-للراوتر

ينشر دوت الخليج باقات orange أورنج للنت المنزلى وأسعار الراوتر، خاصة أن تتعدد باقات أورنج للنت المنزلي، وتبدأ بـ 120 جنيه، ويوفر جيجات والسرعات المختلفة ليختار عملاء أورنج الأنسب وفق إمكانياتهم.

باقات orange أورنج للنت المنزلى

إليكم باقات orange أورنج للنت المنزلى لتشمل الآتي:

- باقة Home 4G 40 GBs توفر 40 جيجا (20 جيجا ص و 20 جيجا م) بـ 120 جنيه ولو هنحتاج نستخدم الباقة في أي وقت، ومصاريف دمج الباقة 25 جنيه.

- باقة Home 4G 70 GBs توفر 70 جيجا (35 جيجا ص و 35 جيجا م) بـ 170 جنيه ولو هنحتاج نستخدم الباقة في أي وقت، ومصاريف دمج الباقة 25 جنيه.

- باقة Home 4G 140 GBs بتدي 140 جيجا (70 جيجا ص و 70 جيجا م) بـ 250 جنيه ولو هنحتاج نستخدم الباقة في أي وقت، ومصاريف دمج الباقة 60 جنيه.

- باقة Home 4G 240 GBs بتدي 240 جيجا (120 جيجا ص و 120 جيجا م) بـ 400 جنيه ولو هنحتاج نستخدم الباقة في أي وقت، ومصاريف دمج الباقة 80 جنيه.

- باقة Home 4G 350 GBs بتدي 350 جيجا (175 جيجا ص و 175 جيجا م) بـ 500 جنيه ولو هنحتاج نستخدم الباقة في أي وقت، ومصاريف دمج الباقة 200 جنيه.

- باقة Home 4G 400 GBs بتدي 400 جيجا (200 جيجا ص و 200 جيجا م) بـ 600 جنيه ولو هنحتاج نستخدم الباقة في أي وقت، ومصاريف دمج الباقة 200 جنيه.

سعر الراوتر أورنج

توفر أورنج راوتر بسعر 1600 جنيه مع إمكانية التقسيط حتى 12 شهر بدون فوائد، لحاملي كروت ائتمان بنك الـ CIB و بنك مصر أو حتى 6 شهور مع البنك الأهلي.

ويكون عليه عرض 50% خصم على سعر الراوتر، بـ 800 جنيه و هنقسط المبلغ ده حتى 60 شهر لو تم شرائه من خلال ValU (العرض متاح لفترة محدودة و ساري للعملاء الجدد و الحاليين من أول باقة Home 4G 140 GB أو أعلى).

• ثمن راوتر الـ Home 4G العادي 999 جنيه من orange أورنجمع إمكانية التقسيط حتى 36 شهر لحاملي كروت الإئتمان.