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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:54 مساءً - محمد السيد - /705930/النائب-محمد-الفيومي إنشاء-الكلية العسكرية-التكنولوجية-يتماشى-مع-خطة-مصر-2030

قال النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، أن الجيش المصري علي مر العصور جيشا قويا، لافتا أن القائد الأعلي للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل الجيش يعتمد علي الأسلحة الحديثة والمتطورة تكنولوجيا.

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وأضاف الفيومي: قوة الجيش المصري تعد قوة للدولة وللشعب، فهو حامي هذه البلاد، لافتا أن الجيش المصري له احترامه علي مستوي العالم.

إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية

جاء ذلك في كلمة له بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.

وتابع عضو مجلس النواب: أصبح من الضروري الآن تطوير خريج الكليات العسكرية حتي تواكب قدراته العلمية مع الأسلحة المتطورة، فقوة الجيش حاليا لا تقتصر على القوة البدنية فحسب ولكن قوة عقلية وتكنولوجية واستخدام أمثل للأسلحة المتطورة، مؤكدا أن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية يدخل ضمن الخطة التي وضعها الرئيس السيسي في مكانته التي يستحقها بين العالم.

قوة الجيش المصري تعد قوة للدولة وللشعب

وأعلن الفيومي، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، مقدما التحية للجيش المصري، قائلا: شرف كبير لنا أن نساهم في إنشاء هذه الكلية.