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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:54 مساءً - محمد السيد - /705923/تشريح-جثة-ربة-منزل-لقيت-مصرعها-بعد-أن-قفزت-من-الطابق-السادس

أمرت نيابة عين شمس، اليوم الثلاثاء ، بتشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها بعد أن قفزت من الطابق السادس لبيان الاسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .

دوت الخليج

تفاصيل الجريمة

واستمع رجال مباحث قسم شرطة عين شمس لاقوال زوج ربة منزل لقيت مصرعها بعد أن قفزت من شرفة شقتها بالطابق السادس. واكد الزوج انه عقب رجوعه من العمل سمع أصواتا غريبة تصدر من داخل الشقة وبفتحه الباب تسلل بهدوء إلى غرفة النوم مصدر الصوت فتفاجئ بزوجته في أحضان رجل غريب، وعندما حاول الامساك بهما هربت الزوجة منه وقفزت من شرفة الشقة فلقيت مصرعها في الحال.

وتبين أن المتوفية كانت مع عشيقها داخل الشقة ثم دخل زوجها ووجدهما في وضع مخل فقامت الزوجة بالقفز من شرفة الشقة هربا من زوجها.

ورود بلاغ

تلقى قسم عين شمس، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السادس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعي "مي. ع.ز" في العقد الثالث من عمرها إثر إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال زوجها وأسرتها وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

تحريات

وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفية استقبلت عشيقها داخل الشقة لممارسة الجنس، ثم دخل زوجها وضبطها فى أحضان عشيقها فقامت بالقفز من شرفة شقتها هربا من انتقام الزوج، ولقيت مصرعها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق