وكيل دفاع النواب بمناقشات الكلية العسكرية التكنولوجية:«قواتنا المسلحة أحدثت نوع من السلام والتوازن الإقليمي»

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:54 مساءً - محمد السيد - /705922/وكيل-دفاع-النواب-بمناقشات-الكلية-العسكرية-التكنولوجيةقواتنا-المسلحة-أحدثت-نوع-من-السلام-والتوازن-الإقليمي

قدم النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية للجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء أحمد العوضي على إعدادها التقرير الخاص عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، قائلا: المتغيرات التي فرضت نفسها علي العالم أثبت أن الدول التي تمتلك جيوشا قويا لا أحد يستطيع الاقتراب منها، ولها كلمة مسموعة في المحافل الدولية.

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وأضاف المصري: تستحضرني كلمة لمسئول ألماني بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بقوله: سنزود أوكرانيا بالأسلحة ما لم يكون هناك جندي يستطيع استخدامها أو يعرف كيفية الاستخدام، مشيدا بدور القوات المسلحة في الأخذ بأساليب التكنولوجية وتطوير المعاهد العسكرية وإنشاء كليات جديدة ومناهج.

إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية

جاء ذلك في كلمة له بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: الجيش القوي يزيد من قيمة الدولة وسط العالم، مضيفا: الأن لدينا جيش قوي أحدث نوع من السلام والتوازن الإقليمي، ولولا وجود جيش قوي كان سيحدث متغير في المنطقة الإقليمية.

وأشاد المصري، بمبادرة القوات المسلحة في الأخذ بأحدث أساليب العلم والتكنولوجية لمواكبة العالم في هذا الشأن، لأن القوة تنشأ الحق وتعليه، معلنا موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.