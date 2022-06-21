انت الان تتابع تفاصيل خبر النواب يحيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة للجان المختصة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:54 مساءً - محمد السيد - /705921/النواب-يحيل-مشروع-قانون-مقدم-من-الحكومة-بتنظيم-نشاط-تمويل-المشروعات-الصغيرة-للجان-المختصة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النواب يحيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة للجان المختصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.