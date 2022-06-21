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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:54 مساءً - محمد السيد - /705918/برشلونة-يسابق-الزمن-من-أجل-ديمبلي-واللاعب-لم-يحدد-وجهته-بعد

يسابق فريق برشلونة الإسباني، الزمن من أجل حل مشاكله المالية والخاصة بقواعد اللعب المالي النظيف الذي يعاني منه في الدوري الإسباني، والتي تعوق محاولاته في تجديد عقد لاعبه الفرنسي عثمان يدمبيلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

ويسعى فريق برشلونة، لتجديد عقد اللاعب، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الشهر الجاري، حيث بدأ ديمبلي في البحث عن نادِ آخر ليكون وجهته بعد أن يغادر برشلونة، الذي طلب منه مدة حتى يسوي أموره ويقوم بتجديد تعاقده خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب ما جاء في تقارير سكاي سبورتس الإنجليزية، فا ديمبلي ، قد ينتقل إلى أي من ( تشيلسي، بايرن ميونخ، أو باريس سان جيرمان)، ولكن اللاعب لم يحدد إلى الآن وجهته بعد، ولم يتخذ قراراً نهائياً بمغادرة فريق البلوجرانا أيضاً.

وأكدت التقارير الإنجيليزية، على أن إصرارا تشافي المدير الفني للنادي الكتالوني، وراء محاولات إدارة برشلونة في حل أمورها المالية حتى يتثنى لها التجديد لديمبلي، حيث وضع المدير الفني لبرشلونة، التجديد للاعب الفرنسي على رأس أولوياته خال الموسم المقبل.

ويعاني برشلونة مع قواعد اللعب المالي النظيف، والذي يحكمه ويمنعه من قيد بعض الصفقات التي أجراها خلال الموسم الجاري مثل المدافع الدنماركي كريستينسن، والمهاجم الإيفواري فرانك كيسي.

ويأمل فريق برشلونة في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، حتى لا يعاني مثلما عانى الموسم الماضي، والذي خرج منه بصفر بطولات، فقد احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف البطل ريال مدريد، كما أنه ودع بطولة دور أبطال أوروبا، بعد الفشل في التأهل من دور المجموعات، وعمق فريق فرانكفورت جروج البلوجرانا، بعدما نجح في إقصائه من دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي، لذا انتهى برشلونة بموسم صفري، ويسعى في تقديم موسم مميز تحت قيادة المدير الفني الإسباني واللاعب السابق بالفريق تشافي هيرنانديز.