انت الان تتابع تفاصيل خبر ضبط 1528 قضية تموين متنوعة خلال 24 ساعة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:54 مساءً - محمد السيد - تمكنت أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط عدد 1528 قضية تموينية متنوعة من بينهم 2 قضية حجب سلع غذائية، وقضية بيع بأزيد من السعر .. وكذا (606) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وعدد 149 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و93 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق،وعدد 81 قضية توقف عن الإنتاج، وعدد 125 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت (3٫450 طن دقيق بلدى مدعم – 404 بطاقة تموينية ذكية – 220 رغيف)، وكذا (10) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة.

دوت الخليج

وكان أبرزها: ضبط "قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم" وبحوزته كمية قدرها (25 طن أسمدة زراعية ) مدعمة محظور تداولها بقصد الإتجار فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (16.3 طن "مكرونة – دقيق أبيض – زيت طعام – أرز أبيض") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وضبط (6,9 طن دقيق أبيض) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وعدد12 طن أسمنت بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية .

وكما تم ضبط (28) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (84,300) طن أقماح محلية، وعدد 6,9 طن "أقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف بدون ترخيص ) بمحافظة سوهاج .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (12) قضايا بمضبوطات بلغت (61 قطعة صوتية –137 قطعة ضوئية – 237 ملصق)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري المتابعة .