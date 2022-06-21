انت الان تتابع تفاصيل خبر ماكرون يرفض استقالة رئيس الوزراء الفرنسية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:54 مساءً - محمد السيد - /705916/ماكرون-يرفض-استقالة-رئيس-الوزراء-الفرنسية

أعلنت الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض يوم الثلاثاء، استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن .

دوت الخليج

العمل لصالح الشعب الفرنسي

وصرح مسؤول فى الأليزيه رفض الإفصاح عن هويته لوكالة الأنباء الفرنسية بأن:" رئيس الجمهورية، بصفته ضامنا للمؤسسات فإنه مصمم على العمل لصالح الشعب الفرنسي". لافتا إلى أن:" حالما لا تكون هناك أغلبية بديلة فيطرح السؤال حول كيفية إجراء التحولات الضرورية للبلد فهذا هو سبب الاجتماع مع القوي السياسية الحوار والنقاش من أجل المصلحة العليا للأمة ولبناء حلول تصب فى خدمة الشعب الفرنسي".

ويشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي مع ممثلى القوي السياسية التي ستشكل الكتل النيابية فى الجمعية الوطنية الجديدة.

ووفق المصدر الرئاسى فأن دعوة الرئيس الفرنسي قد قوبلت بالموافقة من قبل حركة الجمهوريين اليمنية والحزب الأشتراكى والشيوعي والخضر .

ويذكر أن فى الآونة الأخيرة شهدت الساحة الفرنسية ماراثون انتخابات الرئاسية والتي فاز فيها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امام منافسته التي تمثل التيار اليميني المتطرف مارين لويان، إلا أن فوز ماكرون بولاية ثانية لم يساعده من أجل الحصول على أغلبية مطلقة فى الجمعية الوطنية والبالغة 289 مقعدا من أصل 577 مقعدا.

ويمكن ائتلاف "معا" بقيادة ماكرون الذي حصل على 245 نائبا فى الجمعية الوطنية أن يعقد اتفاقا مع المعارضة ولاسيما حزب الجمهوريين اليمنيي الذي فاز ب 61 مقعد من أجل تشكيل ائتلاف يتمتع بأغلبية مطلقة فى الجمعية الوطنية.