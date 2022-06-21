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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:54 مساءً - محمد السيد - /705939/الرئيس-السيسي-أطلقنا-مركز-الاتحاد-الإفريقي-لإعادة-الإعمار-والتنمية-فيما-بعد-النزاعات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قامت بإطلاق مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات للقيام بدور فعال لإعداد البرامج والأنشطة اللازمة لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتكريس الاستقرار والأمن والتنمية بها، والحيلولة دون عودتها لمرحلة الصراع مجدداً.

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وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بـ "منتدى أسوان للسلامة والتنمية المستدامين"، أن مصر حرصت أيضًا على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك لخدمة شعوب المنطقة لمواجهة التبعات السلبية لهذه الظاهرة، كما تسعى لبناء قدرات المؤسسات الأفريقية في المناطق المتضررة، خاصة منطقة الساحل من خلال تقديم الدورات التدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الأفريقية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين ينعقد هذا العام في توقيت بالغ الدقعة، يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة، مشيرًا إلى أن تلك التوترات المتزايدة بالمجتمع الدولي تنعكس آثارها على بلداننا الأفريقية.

الرئيس السيسي: أطلقنا مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات

وأضاف "السيسي" أن منتدى أسوان منصة تثبت أنها محفل إفريقي فعال وجامع نناقش فيه مختلف التحديات والتهديدات التي تواجه إفريقيا، لافتًا إلى أنه يقع على عاتقنا مسئولية تضافر الجهود المشتركة لمجابهة هذه التحديات.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين اليوم الثلاثاء ولمدة يومين، تحت عنوان "إفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي: مسارات لقارة سلمية، قادرة على الصمود، ومستدامة"؛ انعكاسًا لحرص مصر على الدفع بأجندة العمل الإفريقي خلال المرحلة الدقيقة التي تشهدها العلاقات الدولية.