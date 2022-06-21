انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي: يجب تعزيز قدراتنا على الصمود للعبور بقارتنا إلى بر الأمان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:54 مساءً - محمد السيد - /705937/الرئيس-السيسي-يجب-تعزيز-قدراتنا-على-الصمود-للعبور-بقارتنا-إلى-بر-الأمان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تضافر الجهود المشتركة لمجابهة تحديات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة للتداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، والتي ما تزال الدول تعاني من آثارها السلبية، وتعزيز القدرات على الصمود للعبور بقارتنا إلى بر الأمان.

دوت الخليج

آثار الأزمة العالمية على القارة الإفريقية

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته المسجلة بمنتدى أسوان للسلام والتنمية، أن المجتمع الدولي يعاني من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس آثارها كذلك على بلداننا الأفريقية.

تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لإفريقيا

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي؛ لدعم الدول الأفريقية في احتواء آثارها وتنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائي، من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة للدول الأفريقية، فضلاً عن تكثيف الجهود من أجل زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية؛ سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الأفريقية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة

وأوضح الرئيس السيسي أن أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الأفريقية حاليا قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتناـ مشيرًا إلى أن تركيز موضوع هذا العام بالاتحاد الأفريقي على «زيادة القدرة على الصمود في مجال الغذاء والأمن الغذائي»، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدول لتحديات الأمن الغذائي، ومسئولية توفير الغذاء لسكان القارة الأفريقية في ظل تحديات متصلة بالشح المائي، وارتفاع الاسعار، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول سريعة لتجاوز تلك الأزمة العالمية.

منتدى أسوان للسلام والتنمية

وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين اليوم الثلاثاء ولمدة يومين، تحت عنوان "إفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي: مسارات لقارة سلمية، قادرة على الصمود، ومستدامة"؛ انعكاسًا لحرص مصر على الدفع بأجندة العمل الإفريقي خلال المرحلة الدقيقة التي تشهدها العلاقات الدولية.