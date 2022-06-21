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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:54 مساءً - محمد السيد - /705929/وفد-إعلامي-يزور-وكالة-أنباء-الشرق-الأوسط-على-هامش-زيارة-سمو-ولي-العهد-لمصر

زار وفد إعلامي يضم كلا من رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي ومدير عام قنوات روتانا عبد الله الشبانة وعضو مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية عضوان الأحمري مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط بالقاهرة اليوم، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية.

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وبحث الوفد مع رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسن عدداً من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، كما جرى عقد جلسة حوارية حول "العلاقات المصرية السعودية ودور إعلام البلدين في توطيد العلاقات وترسيخها.

وأكد آل عقران أن وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يجمعهما هدف مشترك، هو نشر الأخبار بكل مصداقية، وهو الدور الرئيس لوكالات الأنباء بصفتها منبع الخبر.

من جانبه نوه رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط على حسن بدور الإعلام المصري والسعودي في دعم العلاقات "العربية - العربية" بصفة عامة والعلاقات المصرية السعودية بصفة خاصة.

بدوره أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن المملكة العربية السعودية تشهد حراكاً كبيراً مبنياً على رؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير الإنسان لتحقيق تنمية مستدامة، وهذا الحراك لا يخدم المملكة فقط وإنما يخدم المنطقة العربية ككل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس جمهورية مصر العربية، استقبل مساء أمس الإثنين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بمطار القاهرة، والذي يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني مصر.

وتأتي تلك الزيارة ضمن جولة ولي العهد السعودي لمصر والأردن وتركيا؛ بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز التواصل والتعاون بين المملكة السعودية والدول الشقيقة في كافة المجالات.

تعزيز التعاون بين مصر والسعودية

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين الشقيقتين في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتى تهدف إلى تحقيق الامن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والاسلامية.