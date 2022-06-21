انت الان تتابع تفاصيل خبر "عمليات المعلمين" إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة بكوم حماده بجلطه دماغية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:54 مساءً - محمد السيد - /705908/عمليات-المعلمين-إصابة-رئيس-لجنة-ثانوية-عامة-بكوم-حماده-بجلطه-دماغية

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة بلاغا من النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الدوار ، يفيد أن (محمد.م.أ) رئيس إحدى لجان سير امتحانات الثانوية العامة بمركز كوم حماده بالبحيرة،قد أصيب بجلطه دماغية عقب أول يوم امتحان .

دوت الخليج

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء ضمن المواد غير الأساسية التي لا تضاف إلى المجموع، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس. وذلك بنظام أسئلة البابل شيت.

وقال محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات النقابة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، إنه تم تكليف النقابة الفرعية بكفر الدوار، واللجنة النقابية ببندر كفر الدوار بمتابعة الحالة وتقديم المساعدة اللازمة.

وأفاد اللجان الفرعية، أنه تم نقل المعلم المصاب إلى مستشفي كفر الدوار العام لتلقي الرعاية اللازمة، كما أن اللجنة النقابية ببندر كفر الدوار والنقابة الفرعية على تواصل مستمر مع المعلم على مدار الساعة وذلك بالتعاون مع القيادات التنفيذية بالبحيرة.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ، قد اعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2022.

و خصصت رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها .

انطلقت امس امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، أمام (2089) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/ طالبة الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة التربية الدينية وفي الفترة الثانية أدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 ، فى المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل.

و تعقد امتحانات الثانوية العامة، ورقيا بنظام البابل شيت داخل لجان مؤمنة ومراقبة، وتعتمد أسئلة الامتحانات على الفهم وليس الحفظ، وجميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد.