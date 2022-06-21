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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:54 مساءً - محمد السيد - /705897/الآن-لينك-موقع-ولى-الأمر-للتقديم-للصف-الأول-الابتدائي-2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني، مخصص لأولياء الأمور على موقع الوزارة ، لتقديم العديد من الخدمات المختلفة .

تحبا مصر

يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قدوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الوزارة، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي فيما يخدم العملية التعليمية برمتها وجميع القائمين والمستفيدين من أولياء أمور وطلاب ومعلمين .

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكترونيا، تحت مسمى ولي الأمر، لتقديم العديد من الخدمات أونلاين منها سداد المصروفات وطريقة التقديم والالتحاق بالمدارس للصفوف الأولى بالمرحلة الإبتدائية، وذلك عبر الرابط التالي:

http://emis.gov.eg/services.aspx?id=1103

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2022.

واشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أولياء الأمور بضرورة إنشاء حساب إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر الرابط التالي

https://parentreg.emis.gov.eg/newUser.aspx

خطوات إنشاء حساب لولي الأمر 2022

ويمكن إنشاء حساب ولي الأمر من خلال الخطوات التالية:

- انشاء مستخدم لولى الأمر على البوابة

- اضغط على كلمة مستخدم جديد

- يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناته

- ملء جميع البيانات لولي الأمر بدقة

- يراعى عند كتابة الأرقام ، الكتابة باللغة الانجليزية

- الاحتفاظ بكلمة المرور

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن التقديم لطلاب المدارس الحكومية والرسمية متاح على الموقع الالكتروني للوزارة حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور، لتعديل رغباتهم في التقديم للمدارس أو تعديل اي بيانات تم إدخالها بشكل خاطىء، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور وحرصا على مستقبل أبنائهم.

وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن فرصة التقديم بالمدارس الحكومية والرسمية مازالت قائمة حتى نهاية الشهر الجاري، مطالبة أولياء الأمور الراغبين في إلحاق ابناءهم بالصفوف الأولى بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية، سرعة الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم، لتسجيل بيانات أبنائهم وضمان حجز مقعد لهم بالمدارس العام الدراسي الجديد 2022/ 2023.