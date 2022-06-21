السيسي: نحن أمام مسؤولية كبيرة لتوفير الغذاء لقارة إفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:33 مساءً - سلط الرئيس عبدالفتاح السيسى، الضوء على أزمة الغذاء التى تشهدها القارة الإفريقية حاليا وهو ما قد يؤثر على سلامة واستقرار مجتمعاتنا وهو ما يتطلب حزمة من التدابير العاجلة والفعالة لدعم الدول الإفريقية.

وأضاف السيسى، خلال كلمة له أمام منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين، اليوم الثلاثاء، أن من الضرورى اتخاذ إجراءات مستدامة من أجل الحفاظ على الأمن الغذائى من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة فى مجال الزراعة وتكثيف الجهود من أجل زيادة المحاصيل الزراعية سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأوضح أننا أمام مسؤولية لتوفير الغذاء لقارتنا فى ظل تحديات الشح المائى وارتفاع الأسعار وهو ما يتطلب حلول سريعة لتجاوز تلك الأزمة.