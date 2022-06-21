هيئة الدواء المصرية: ورشة عمل حول ”التعريف ببرنامج اختبار الكفاءة الفنية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:28 مساءً - عقدت هيئة الدواء المصرية، ورشة عمل بعنوان "التعريف ببرنامج اختبار الكفاءة الفنية كأداة جديدة لاستيفاء متطلب رقابي جديد لهيئة الدواء المصرية لتقييم معامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية".

وتم خلال ورشة العمل، التعريف بأحدث الآليات المعتمدة من هيئة الدواء المصرية لتقييم الأداء المعملي الجيد بمصانع الأدوية من خلال اختبار الكفاءة الفنية للتقنيات المختلفة المستخدمة بمعامل مراقبة الجودة من أجل تعزيز الثقة في نتائج التحليل الصادرة من المعامل المشاركة وإيجاد فرص لرفع الكفاءة والتطوير المستمر و وصول دواء آمن وفعال للمريض المصري والتحقق من صلاحية طرق التحليل عن طريق مقارنة نتائج التحليل الصادرة من المعامل المشاركة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم صناعة الدواء و التحديث المستمر في آليات العمل الرقابي بما يتماشى مع أحدث معايير الجودة العالمية.