القومى للمرأة ووزارة السياحة ينظمان جلسة حول تهيئة بيئة عمل آمنة للسيدات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:28 مساءً - نظم المجلس القومى للمرأة ووزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ، جلسه تعريفية علي هامش حفل اطلاق مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة" ل ١٤ فندق تم اختيارهم وترشيحهم من قبل غرفه المنشآت الفندقيه ، نظرا لقابليه الفندق لتطبيق معايير المساواة بين الجنسين وقد تضمنت الجلسة التعريف بأهداف المشروع ومكوناته وخطة عمله والفئات المستهدفة منه وذلك بمشاركة الدكتورة نجلاء العادلى المديرة العامة للإدارة العامة لاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى بالمجلس والأستاذة إيزيس حافظ المديرة العامة لتخطيط البرامج والتوعية بالمجلس والأستاذة صفاء حبيب المديرة العامة للإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بالمجلس والأستاذة امل عبد المنعم المديرة العامة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والأستاذة مى محمود المديرة العامة لمركز تنمية مهارات المرأة والدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة السياحة والآثار.

اكدت الدكتورة نجلاء العادلي ان مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل أمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة" يسلط الضوء على إمكانيات قطاع السياحة في ادراج ختم المساواة بين الجنسين المصري، و الذي يعزز مشاركة الفنادق في تطبيق معايير المساواة بين الجنسين والحصول على الختم.

وأكدت انه سيتم مناقشة اليات ترسيخ مبادئ المساواة في المنشأة المستهدفة وفي هيكلة الفندق بجانب مناقشة آليات وضع سياسات العمل وآليات الابلاغ الضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات العاملات بالمنشأة الفندقية والسياحية.

أكدت الاستاذه ايزيس حافظ ان المجلس يعمل حاليا علي النهوض بالمرأة في قطاع السياحة ، مشيرة الي وجود ثلاثة فئات مستهدفة من المشروع الفئه الأولى هي موظفي الفنادق وشركات السياحة حيث نعمل علي تقييم إحتياجات موظفي هذه الفنادق وشركات السياحة لتصميم وتكييف برامج بناء قدرات الموظفين بالاضافة الي تصميم برنامج بناء قدرات موظفي الفنادق وشركات السياحة استنادا إلى نتائج تقييم الاحتياجات. واشارت الي الفئة المستهدفة الثانية من المشروع هي استهداف 800 من العاملات فى المنشاَت السياحيه،كما يستهدف المشروع تنفيذ ورش عمل ل٢٠٠ طالب من المؤهلين للعمل في قطاع السياحة

وقدمت الأستاذة صفاء حبيب شرحا للمشروع وأهدافه ، مشيرة الى أن الهدف الأساسى من المشروع زيادة نسبة مشاركة المرأة في قطاع السياحة في مصر وتمكينهن من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، من خلال تحسين الصورة الذهنية الثقافية والاجتماعية عن المرأة التي تعمل في هذا القطاع، من ناحية، وتحسين ظروف العمل من ناحية أخرى. حيث يتم تنفيذ ورش عمل تهدف إلى رفع مستوى الثقة بالنفس بين الموظفات، حتى تتمكن من التعامل مع الاوضاع الصعبة في مكان العمل، ومن ثم التصدي للحواجز الفردية والجماعية

وأشارت الي الجهات المشاركة فى المشروع ممثلة فى وزارة السياحة والغرفات المعنية ( غرفة شركاء ووكالات السفر والسياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحيةووزارة التعليم العالي ووزارة البحث العلمى )

من جانبها استعرضت الاستاذه امل عبد المنعم نشأة مكتب شكاوى المرأة واختصاصاته

واوضحت ان مكتب شكاوى المرأة يعمل علي تقديم مجموعة من الخدمات المباشرة مثل تقديم خدمات المشورة القانونية، الاجتماعية، النفسية، الارشاد الاسرى، و اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصول السيدات علي حقوقها والمتابعة والتقييم المستمر، بالاضافة الي خدمات اخرى غير مباشرة .

واستعرضت الأستاذة مى محمود دور موكز تنمية المهارات فى دعم وتنمية المهارات الخاصة للسيدات و الدورات التدريبات الحرفية التي ينظمها المركز على مستوى فروع المجلس بالمحافظات واكدت على اهمية ختم المساواة بين الجنسين EGES كونه يحقق الرضا بين الموظفين ويحقق العدالة داخل بيئة العمل وعلو اهميته للشركة التى تحصل عليه فى التقييم المعايير الدولية والحوكمة بالإضافة إلى الوصول إلى أسواق عالمية بشكل أكبر وتحقيق التنوع فى كافة المجالات

واشادت الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة ورئيس وحدات تكافؤ الفرص بوزارة السياحة والآثار بدور المجلس القومى للمرأة من أجل تمكين المرأة إقتصاديا واجتماعياً وبالدعم الذى يقدمه وزارة السياحة والآثار

واكدت " طلعت " أن المرأة تشهد دعم كبير من الدولة المصرية وخاصة بعد إعلان استراتيجية تمكين المراة ٢٠٣٠ واستعرضت دور وحدات تكافؤ الفرص والتي تتضمن ممثلين من الوزارات والهيئات لتحقيق أهداف الوحدة و تشمل المساواة بين الجنسين ومراعاة. الاهداف التنموية لتمكين المرأة ورفع الوعى ورفع قدرات المرأة فى كافة المجالات لتضمين وجودها فى المناصب القيادية

واختتمت حديثها أن المشروع هو ثمرة التعاون بين المجلس القومى للمرأة والوكالة الإسبانية ووزارة السياحة والآثار لتمكين وزيادة الدخل والمساواة بين الجنسين وخفض معدلات هجر النساء للعمل ،