وزير خارجية البحرين: قمة شرم الشيخ الثلاثية نموذج فى العمل العربى المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 12:28 مساءً - أشاد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالنتائج المثمرة لمشاركة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قمة "شرم الشيخ" الثلاثية العربية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وما أكدته من وحدة الرؤى إزاء ترسيخ الأمن القومي العربي وتعزيز السلام الإقليمي والعالمي.

وأكد وزير الخارجية البحريني في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء، أن القمة الثلاثية العربية مثلت نموذجا في العمل العربي المشترك، وتجسيدا حقيقيا لروح الأخوة وروابط الشراكة الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية بين البلدان الشقيقة، والقائمة على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل، والحرص المشترك على توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتعاون البناء في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وثمن وزير الخارجية البحريني ترحيب قادة الدول الثلاث بالقمة المرتقبة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر ورئيس وزراء العراق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بما يؤكد حرصهم، على تنسيق المواقف العربية وتعميق الشراكة مع الدول الحليفة والصديقة، والعمل المشترك من أجل خير وصالح شعوب المنطقة والعالم وتلبية تطلعاتها في التعايش السلمي والتقدم والتنمية المستدامة.