جدة - نرمين السيد - نظمت لجنة أسرة القديس ديديموس البصير بأسقفية الشباب ومهرجان الكرازة المرقسية، اللقاء السنوى للمكفوفين، بمناسبة الاحتفال بعيد نياحة القديس ديديموس الضرير، تحت عنوان "قوتى فى الضعف تكمل" بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون.





بحضور نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب و180 مخدوما وخادما من إيبارشيات وأحياء القاهرة. بدأ اللقاء بالقداس الإلهى، تلاه فقرات روحية دارت حول شعار اليوم "مفهوم القوة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسقفية الشباب تنظم اللقاء السنوى للمكفوفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.