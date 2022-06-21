وزير النقل من ميناء الإسكندرية: العمل يجرى على قدم وساق لتطوير الموانئ

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بميناء الاسكندرية.





تم تفقد مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، لمتابعة تطور أعمال البنية الفوقية بالمحطة والاطلاع على آخر المستجدات، وشرح الموقف التنفيذى لأعمال المرافق و رصف الساحات والطرق والتى تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع، وكذلك الجدول الزمنى للأعمال.

واستعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحماية الحجرية، وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف، كما قام تم تقديم عرض تفصيلى للموقف التنفيذى للمبانى والمنشآت الخدمية والبوابات والورش الفنية، للتأكيد على التزام الشركات المنفذة للمشروع باستكمال أعمال تنفيذ المبانى الإدارية والخدمية تماشياً مع الجدول الزمنى للمشروع.

كما تفقد مخطط الانتهاء من أعمال التكريك للممرات الملاحية وأرصفة المحطة، والتى تقوم بها هيئتى (ميناء الإسكندرية وقناة السويس)، وزيارة منطقة تركيب و تجميع أوناش ساحة ERTG والتى وردت إلى المحطة مطلع الشهر الحالى.

وأوضح رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذراع التجارى بوزارة النقل، أنه تم التعاقد على أقطاب التوصيل الكهربية، ومن المنتظر وصولها للمحطة قبل نهاية شهر يوليو القادم، ويتم حالياً تجهيز قواعد تركيبها بساحة المحطة، ليتزامن عملية التجريب لها مع أوناش الساحة، وتم استعراض الاستعدادات الخاصة بأعمال التشغيل التجريبى للبضائع العامة والرورو من تجهيز الساحات والإنارة والبوابات والخطة الأمنية والمخطط له قبل نهاية يوليو القادم، كما تم المرور على منطقة اعمال منطقة تشغيل البضائع العامة و الرورو وكافة الأعمال الخاصة بالاستعدادات اللازمة للتشغيل على الرصيف الجنوبى.

وقام وزير النقل بمتابعة أعمال مشروع كبارى هويس المالح، والذى يشمل المشروع عدد 3 كوبرى منها عدد 2 كوبرى سيارات علوى، طرق ليسمح بمرور السيارات فى الاتجاهين، وكوبرى سكه حديد متحرك، ليسمح بمرور القطارات فى الاتجاهين، وتم الانتهاء من كوبرى السيارات القبلى، بينما جارى أعمال تنفيذ كوبرى السيارات البحرى، كما تم الانتهاء أيضا من إنشاء كوبرى السكة الحديد المتحرك، وجارى حاليا تركيب أعمال القضبان له.

وعن مشروع إنشاء رصيف 85/3 تم متابعة ما أنجز منه، والذى يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية لمواكبة الطلب الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامة والأخشاب وذلك عن طريق زياده المساحه التخزينيه بمساحة تبلغ 35000 م2 بطول رصيف 433 متر طولى وبعمق 15.5 متر والذى يسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن.

وفى ختام جولته تفقد الوزير مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية والغرض منها زيادة لمساحة الأرضية لميناء الإسكندرية، من خلال إنشاء ظهير لوجيستى على مساحة 273 فدان، متصل بوسائل النقل متعدد الوسائط، من أجل تعظيم الطاقات الإستيعابية والمساحات التخزينية وتنشيط النقل النهرى وتعظيم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد المتواجدة حاليا بالميناء وتخفيف العبء المرورى ونقلها إلى الظهير اللوجيستى المتصل مباشرة بالمحور الساحلى.

حيث تم ضم المساحة المشار إليها إلى ميناء الأسكندرية بموجب القرار الجمهورى رقم 466 لسنة 2021 لاستخدامها فى إنشاء منطقة لوجيستية مخصصة لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتم البدء فى تنفيذ أعمال تطهير وردم وتحسين خواص التربة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وعلى هامش جولته، أكد الوزير أن العمل يجرى على قدم وساق لتطوير الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات وأنه يتم حاليا إنشاء أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15- 18 مترًا ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 73 كم وذلك لاستقبال السفن العملاقة وربط الموانئ البحرية بشبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية الجارى جارى إنشائها لزيادة حركة التداول والبضائع فى الموانىء.