برعاية الرئيس السيسى.. انطلاق النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية فى نسخته الثالثة بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت عنوان "إفريقيا فى عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخى: مسارات لقارة سلمية قادرة على الصمود، ومستدامة".





تعد النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين - والتى تستمر لمدة يومين - محطة هامة على طريق انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم. ويناقش المنتدى، المخاطر المتتالية وتداعياتها على السلم والأمن فى إفريقيا "نزاعات مسلحة، الإرهاب، الأمن الغذائى، تغير المناخ"، تداعيات تغير المناخ على السلم والأمن والتنمية فى إفريقيا بما يشمل الترابط بين التكيف مع تغير المناخ وبناء السلام وتداخل تغير المناخ مع الأمن الغذائى والمائى والعلاقة بين النزوح وتغير المناخ فى إفريقيا، تبنى نهج شامل لمكافحة الإرهاب، دور المرأة فى تعزيز القدرة على الصمود، تمويل السلام والتنمية المستدامين، بناء المؤسسات الوطنية فى ظل المخاطر المتتالية، جهود نشر ثقافة السلام من خلال توظيف التراث والفنون، ودور الشباب الإفريقى فى تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق السلام والتنمية المستدامين خاصة فى مواجهة تغير المناخ.

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