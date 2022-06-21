شكرى يشارك فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين

جدة - نرمين السيد - شارك ⁧‫سامح شكرى وزير الخارجية‬⁩، اليوم الثلاثاء، فى فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والتى تعقد يومى 21 و22 يونيو تحت عنوان "إفريقيا فى عصر المخاطر المتتالية وقابلية تأثر المناخ: مسارات لقارة سلمية وصامدة ومستدامة".





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