هل يمكن النجاح بفرع واحد من الاقتصاد والإحصاء؟ التعليم توضح

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية فى أحد الفرعين، وتغيب عن امتحان الفرع الثانى، يكون ناجحا فى مادة الاقتصاد والإحصاء، لأن الفرعين يمثلان مادة واحدة، والنجاح بالدرجة النهائية فى فرع يعنى الحصول على النهاية الصغرى للمادة.

كذلك إذا حضر الطالب امتحان الفرعين، وحصل فى كل فرع على درجات مجموعهما يساوى النهاية الصغرى للمادة يعتبر ناجحا، وإن كانت وإن كانت درجاته فى أحد الفروع لم تحصّل النهاية الصغرى، لكن إذا كان مجموع الدرجات التى حصل عليها الطالب فى الاقتصاد والإحصاء، أقل من النهاية الصغرى للمادة كاملة، ففى هذه الحالة يعتبر راسبا، ويدخل امتحان الدور الثانى فى الفرعين معا.

وأشارت إلى أنه فى حالة ضبط الطالب محاولا الغش فى امتحان الاقتصاد أو الإحصاء، وإلغاء الامتحان له، يعيد المادة فى الفرعين معا، أما فى حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه فى أحد فرعى المادة للدور الثانى بالدرجة الفعلية، فيؤدى الطالب الامتحان فى الفرع المؤجل فقط.

يأتى هذا طمأنة من وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة، بشأن امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، حيث يخشى العديد من الطلاب من فقدان الدرجات خاصة فى فرع الإحصاء.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان فى مادة الاقتصاد والإحصاء، وعند الساعة التاسعة صباحا، بدأ الطلاب امتحان الاقتصاد ولمدة 90 دقيقة، وبعد فترة راحة مدتها 30 دقيقة، بدأ الطلاب امتحان مادة الإحصاء عند الحادية عشرة وحتى الثانية عشرة والنصف.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، أمس الاثنين، بأداء المواد التى لا تضاف للمجموع، حيث أدوا امتحانى التربية الدينية والتربية الوطنية، ومن الغد تتوقف الامتحانات حتى يوم 25 يونيو الجارى، قبل انطلاق الامتحانات فى المواد الأساسية اعتبارا من الأحد الموافق 26 يونيو والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، ولا يتسلم الطلاب مجلدات للمفاهيم فى امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، وتكتفى الوزارة بتزويد كراسة الأسئلة ببعض المفاهيم التى قد يحتاجها الطلاب للإجابة، وفقا لتقديرات واضعى الامتحانات.

أما فى امتحانات المواد الأساسية، تقدم الوزارة للطلاب، مجلدات للمفاهيم، تتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور، خرائط، وغير ذلك مما يغنى الطلاب عن الحفظ، ويفرغهم لفهم مخرجات التعلم.

وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتقدم لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، يؤدون امتحاناتهم داخل 2089 لجنة سير بكل القطاعات على مستوى الجمهورية.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من عمليات تأمين اللجان، وتعقيمها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.