جدة - نرمين السيد - سلط الرئيس عبدالفتاح السيسى، الضوء على أزمة الغذاء التى تشهدها القارة الإفريقية حاليا وهو ما قد يؤثر على سلامة واستقرار مجتمعاتنا وهو ما يتطلب حزمة من التدابير العاجلة والفعالة لدعم الدول الإفريقية.





وأضاف السيسى، خلال كلمة له أمام منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين، اليوم الثلاثاء، أن من الضرورى اتخاذ إجراءات مستدامة من أجل الحفاظ على الأمن الغذائى من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة فى مجال الزراعة وتكثيف الجهود من أجل زيادة المحاصيل الزراعية سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى. وأوضح أننا أمام مسؤولية لتوفير الغذاء لقارتنا فى ظل تحديات الشح المائى وارتفاع الأسعار وهو ما يتطلب حلول سريعة لتجاوز تلك الأزمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: نحن أمام مسؤولية توفير الغذاء لقارتنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.