مدبولى: بدء تسكين الأحياء وانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية تدريجيا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.





وتم التوافق خلال الاجتماع، على أنه سيتم إنشاء شركات تابعة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، تتولى الإدارة والتشغيل لمرافق العاصمة، وفق اتفاق مع الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتى بهدف إيجاد آلية لإدارة الشركة لأعمال المرافق والخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم فى تحسين الخدمة المُقدمة للسكان، وكذا الحفاظ على الاستثمارات التى تم إنفاقها.

وأشار مدبولى إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع بدء تسكين الأحياء السكنية، وكذا انتقال الحكومة إلى العمل بالحى الحكومى تدريجياً، مضيفاً أن شركة العاصمة تنسق حالياً لعقد شراكات مع شركات عالمية مُتخصصة لإدارة المرافق والخدمات فى نطاق العاصمة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه أكد اللواء أحمد زكى عابدين أن إدارة وتشغيل مرافق العاصمة الإدارية الجديدة يمثل ركيزة مهمة لتحقيق الإستدامة لهذا المشروع الحضارى الضخم، مشيرا إلى أن "العاصمة الإدارية الجديدة" تعد أكبر مدينة عصرية ذكية على أرض مصر، حيث توفر نمط حياة ذا جودة عالية لقاطنيها وفق أحدث المعايير العالمية، كما تراعى اشتراطات التحول الأخضر والرقمنة فى مشروعاتها الحالية والمستقبلية، وتضم أيضاً العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.