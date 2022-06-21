عاجل.. السيسى: منتدى أسوان يعزز التعاون بين دول إفريقيا ومختلف الشركاء

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور الدورة الثالثة من منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين، مؤكدا أن المنتدى منصة إفريقية تثبت يوما بعد يوم بعد رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى أنها محفل إفريقى فعال وجامع يناقشون فيه معا جميع التهديدات والتحديات التى تواجه القارة.





وأضاف السيسى، خلال كلمة له أمام منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين، اليوم الثلاثاء، أن المنتدى يعزز التعاون بين دول القارة ومع مختلف الشركاء الدوليين. وأوضح أن المنتدى يعقد هذا العام فى وقت بالغ الدقة يعانى فيه المجتمع الدولى من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والتنمية والتى تنعكس على بلداننا الإفريقية لا سيما على الأمن الغذائى وأمن الطاقة.

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