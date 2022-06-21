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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:38 صباحاً - محمد السيد - /705906/رئيس-النواب-بمناقشات-مشروع-قانون-الكلية-العسكرية-التكنولوجية-نفتخر-دائما-بقواتنا-المسلحة-وتصفيق-حاد-من-الأعضاء

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن قواتنا المسلحة هي قوات نفتخر بها جميعًا، وأنا دائما ما أقول في كافة المؤتمرات والمحافل الدولية أننا نفتخر بقواتنا المسلحة والتي تمثل الدرع والسيف كما أنها من أبناء الشعب المصري.

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كلمة جبالي جاءت في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب وقابل الكلمة النواب بتصفيق شديد خلال مناقشة الجلسة العامة للمجلس لمشروع قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء كلية عسكرية تكنولوجية تتولى التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي لمسايرة التطور في مجال التعليم التكنولوجي، وتمنح الكلية خريجيها من الضباط التأهيل العلمي والتقني، مما يجعلهم قادرين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وصورها في جميع التخصصات والمجالات المتعلقة بطبيعة عمل القوات المسلحة، وما طرأ عليها من تحديثات في أنظمة طرق التشغيل، وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وما له من أثر مباشر على صون البلاد من أية مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره.

رئيس النواب بمناقشات مشروع قانون الأكاديمية العسكرية التكنولوجية: «نفتخر دائما بقواتنا المسلحة»

كما سيتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959