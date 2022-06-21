انت الان تتابع تفاصيل خبر هل يشارك ديانج أمام المحلة أم يواصل غيابه؟ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:38 صباحاً - محمد السيد - /705905/هل-يشارك-ديانج-أمام-المحلة-أم-يواصل-غيابه

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة فريق غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز، وبالتحديد في الجولة 22 منه، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء الموافق 22 من يونيو الجاري، ويستضيف ستاد وي السلام هذا اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر سامي قمصان المدير الفني للمارد الأحمر، دخول الفريق في معسكر مغلق بداية من اليوم وحتى مساء الغد، استعداداً لمباراة الجولة 22 من المسابقة المحلية.

ويغيب عن النادي الأهلي، العديد من اللاعبين، ولعل أبرزهم هو أليو ديانج، والذي منعته الإصابة من التواجد في لقاء القمة الذي جمع بين الأهلي والزمالك أول أمس الأحد، وانتهت نتيجته بالتعادل الإيجابي 2/2.

ويواصل المالي ديانج، غيابه عن الفريق في مباراة الغد نظراً لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي يعاني منها، حيث كان قد أكمل اللاعب برنامجه التأهيلي، وبدأ باللف حول الملعب لكنه إلى الآن لم يدخل في التقسيمات الجماعية في تدريبات الفريق، لذا سيغيب عن الفريق خلال لقاء المحلة مساء الغد.

كما متوقع أن يغيب المدافع محمد عبد المنعم، بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته مع المنتخب المصري في معسكره السابق، ولن يلحق اللاعب بلقاء الغد هو الآخر.

أيضاً تحوم الشكوك حو موقف كلاً من علي معلول وحمد فتحي، اللاذان قد خرجا من لقاء القمة مصابين، ولم يتم تحديد موقفهما بعد من المشاركة مع الفريق في لقاء الغد أمام فريق المحلة.

ترتيب الأهلي في الدوري

جديراً بالذكر أن المارد الأحمر، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، جمعهما من الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي، ويسعى جاهداً لاستعادة صدارة الدوري التي يحتلها فريق الزمالك برصيد 45 نقطة.

أما بالنسبة لوضع المحلة في الدوري، فالفريق يحتل المركز العاشر برصيد 25 نقطة، جمعهما من الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات، وخسر 6 مواجهات، ويأمل في تجهيز مفاجأة في مباراة الغد أمام النادي الأهلي.