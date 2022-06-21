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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:38 صباحاً - محمد السيد - /705900/البرلمان--يصدق-علي-عدد-من-مضابط-الجلسات-العامة

صدق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، علي عدد من مضابط الجلسات، حيث صدق المجلس، علي مضابط الجلسات من رقم 36 إلي رقم 38.

دوت الخليج

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن الأمانة العامة لمجلس النواب قد قامت بنشر تلك المضابط إلكترونيا وتم عرضها علي النواب فهل لأي من النواب أي ملاحظات عليها ولم يتقدم أي من النواب بأي من الملاحظات علي تلك المضابط، لذلك أعلن جبالي، تصديق المجلس علي تلك المضابط.

إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية

ومن جهة آخري بدء المجلس، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء كلية عسكرية تكنولوجية تتولى التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي لمسايرة التطور في مجال التعليم التكنولوجي، وتمنح الكلية خريجيها من الضباط التأهيل العلمي والتقني، مما يجعلهم قادرين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وصورها في جميع التخصصات والمجالات المتعلقة بطبيعة عمل القوات المسلحة، وما طرأ عليها من تحديثات في أنظمة طرق التشغيل، وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وما له من أثر مباشر على صون البلاد من أية مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره.

قانون حالات وإجراءات الطعن

كما سيتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959