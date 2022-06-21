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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:38 صباحاً - محمد السيد - /705895/الأمم-المتحدة-نحو-800-سوري-يعودون-من-تركيا-أسبوعيا

أعلن مسؤول من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن مايقارب من 800 لاجئ سوري يعودون إلى بلادهم من تركيا كل أسبوع إلا أن الظروف غير مناسبة من أجل العودة طوعية لأعداد كبيرة.

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تركيا أكبر تجمع للاجئين فى العالم

ويشار إلى أن تركيا تستضيف ما يقارب من 3.7 مليون لاجئ سوري حيث تعتبر أكبر تجمع اللاجئين فى العالم إلا أن تراجع مشاعر السكان تجاهم دفع السلطات التركية إلى العمل على إعادتهم.

وصرحت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أوردغان بأنها تعتزم توطين ما يقارب نحو مليون سوري فى منازل مبنية بوحدات خرسانية سابقة التجهيز فى شمال غربي سوريا، إلا أن هذه الخطط لم تحصل على دعم دولى.

وصرح فيليب لوكيلر ممثل المفوضية السامية للشؤون اللاجئين فى تركيا بأن الظروف سوريا غير مناسبة لعودة العديد من اللاجئين.

وأضاف ممثل المفوضية السامية للاجئين خلال مقابلة له مع وكالة رويترز فى أسطنبول بأن :" مستوي تردي الأوضاع فى سوريا لايسمح بحركة عودة جماعية وطوعية فى هذه الايام" لافتا إلى أن نحو 800 سوري أغلبهم من الغير متزوجين ويعودون لمناطق مختلفة فى شمال سوريا كل اسيوع مشيرا إلى أن أغلب السوريون سيفضلون البقاء فى تركيا نظرا تحسن أوضاعهم الاقتصادية فى تركيا مقارنة اذا عادوا سوريا

وتابع فيليب:" بطبيعة الحال يعتقد هؤلاء اللاجئيين أن مستقبلهم فى تركيا وليس فى سوريا فى ظل التقدم الضئيل الذي نشهده على الساحة السورية".